انت الأن تتابع خبر سامسونج تفاجئ عشاقها بهاتف رخيص.. سعر ومواصفات Samsung Galaxy M05| هيبهرك بإمكانياته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج عن أحدث إضافاتها لسلسلة هواتفها الاقتصادية، وهو هاتف Galaxy M05، حيث يأتي هذا بتصميم مستوحى من هاتف Galaxy A05، مع بعض التعديلات والتحسينات التي تجعله خيارا جذابا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي، بأسعار معقولة، دون التضحية بالميزات الأساسية.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy M05

وفقًا لموقع GSMArena، شاشة واسعة بحجم 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، توفر تجربة مشاهدة غامرة ومريحة للعين.

وتتميز هذه الشاشة، بدقة HD+ التي تضمن عرضًا واضحًا للألوان والتفاصيل، بالإضافة إلى معدل تحديث 60 هرتز الذي يجعل الحركة على الشاشة سلسة وسريعة الاستجابة.

وتتوسط الجزء العلوي من الشاشة، فتحة صغيرة على شكل قطرة ماء، تضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy M05

كما يتمتع، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.

يعتمد سامسونج Galaxy M05 على معالج MediaTek Helio G85 لتوفير القوة اللازمة لتشغيل الجهاز.

ويعمل هذا المعالج جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة.

ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين الداخلية باستخدام بطاقة microSD لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

ويزود بواجهة سامسونج One UI Core 6.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتعد سامسونج بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد و4 سنوات من التحديثات الأمنية.ويأتي ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع، بقدرة 25 وات، ويتميز بمقبس سماعة الرأس.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M05