انت الأن تتابع خبر سيارة تويوتا لاندكروزر 2025 تصل السعودية بتخفيضات مذهلة: اكتشف السعر والميزات المدهشة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل تويوتا ريادتها في عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مع إطلاق تويوتا لاندكروزر 2025، الذي جاء ليحافظ على مكانته كأحد أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق. تتميز هذه النسخة الحديثة من لاندكروزر بمواصفات فنية عالية وأداء استثنائي، مما يجعلها منافسا قويًا للعديد من السيارات في فئتها، سواء من حيث القوة أو الفخامة أو التقنيات المتطورة.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2025 من الخارج

من الوهلة الأولى، يلاحظ الجميع التصميم القوي والمميز للسيارة. يتميز تويوتا لاندكروزر 2025 بخطوط بارزة على غطاء المحرك، مما يعكس طابع القوة والشراسة. عندما تلاحظ الواجهة الأمامية للسيارة، ستلاحظ الشبك الكبير الذي يغطي جزءا كبيرا من الواجهة، مما يضيف للسيارة هيبة ووقارًا.

تزود السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح نهارية بنفس التقنية، مما يضمن رؤية أفضل أثناء القيادة في جميع الظروف. كما يمكن تعديل الإضاءة الأمامية يدويًا أو بشكل أوتوماتيكي حسب الفئة. ومن بين الميزات الإضافية، تأتي السيارة بكشافات ضباب LED، وصدام أمامي وخلفي بتصميم رياضي يعزز من مظهرها الجذاب.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد السيارة بعتبة جانبية وخطاف خلفي، مما يضيف لمسة من العملية والصلابة. أما المرايا الجانبية، فهي مزودة بتعديل وطي كهربائي مع إشارات الانعطاف، مما يعزز الأمان والراحة أثناء القيادة.

أبعاد تويوتا لاندكروزر 2025

الطول: 5,115 مم

العرض: 1,980 مم

الارتفاع: 1,905 مم

طول قاعدة العجلات: 2,850 مم

وزن السيارة بدون ركاب: يتراوح من 2,460 إلى 2,545 كجم

التصميم الخارجي في تويوتا لاندكروزر 2025

إلى جانب الأبعاد الكبيرة، تتميز السيارة أيضًا بمقابض أبواب يمكن أن تأتي بلون السيارة أو بلون أسود، مما يعزز من التميز. كما تحتوي السيارة على شريط جانبي يضيف لمسة تصميمية فريدة. الباب الخلفي يتمتع أيضًا بتحكم كهربائي، مما يسهل عملية الفتح والإغلاق.

تتوفر السيارة أيضًا بخيارات متعددة من العجلات، حيث يمكن اختيار عجلات من الألومنيوم بحجم 18 أو 20 بوصة، مما يعكس الفخامة والقوة.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2025 من الداخل

تتميز مقصورة تويوتا لاندكروزر 2025 بالرحابة، حيث تتسع السيارة لعدد 7 ركاب مع تنوع في المواد المستخدمة في تصميم المقاعد. يمكن اختيار الكسوة القماشية أو الجلدية حسب الفئة. يتمتع المقود بتغطية من الجلد، مع إمكانية التحكم في العديد من الوظائف عبر الأزرار المدمجة. كما تأتي بعض الفئات بمقود مزود بكسوة خشبية لمزيد من الفخامة.

الإضاءة الأرضية الأمامية والخلفية توفر جوا مريحا وأنيقا داخل المقصورة.

خيارات المحركات في تويوتا لاندكروزر 2025

تتوفر تويوتا لاندكروزر 2025 مع محركين مختلفين، أحدهما يعمل بالبنزين والآخر بالديزل، مما يتيح للعملاء اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

محرك البنزين (Twin Turbo V6)

سعة المحرك: 3.5 لتر

القوة: 409 حصان

عزم الدوران: 650 نيوتن متر

ناقل الحركة: أوتوماتيكي 10 سرعات

نظام الدفع: دفع رباعي

صرفية الوقود: 10.1 كم/لتر

سعة خزان الوقود: 110 لتر

محرك الديزل (Twin Turbo V6)

سعة المحرك: 3.3 لتر

القوة: 302 حصان

عزم الدوران: 700 نيوتن متر

ناقل الحركة: أوتوماتيكي 10 سرعات

نظام الدفع: دفع رباعي

صرفية الوقود: 12.8 كم/لتر

سعة خزان الوقود: 110 لتر

أسعار تويوتا لاندكروزر 2025 في السعودية

يبدأ سعر تويوتا لاندكروزر 2025 في السعودية من 247,250 ريال سعودي شامل الضريبة. ويعرض بتشكيلة متنوعة من الفئات التي تبدأ من الفئة الأساسية GX DSL وتنتهي بفئة GR – S DSL، حيث تختلف الأسعار حسب الفئة والمواصفات الإضافية.

أسعار فئات تويوتا لاندكروزر 2025

GX DSL: 247,250 ريال سعودي

GXR1: 252,540 ريال سعودي

GXR2 DSL: 270,250 ريال سعودي

GXR2: 270,480 ريال سعودي

GXR3 DSL: 295,550 ريال سعودي

GXR3: 299,690 ريال سعودي

GXR4 DSL: 308,200 ريال سعودي

GXR4: 311,765 ريال سعودي

GXR-V: 324,645 ريال سعودي

VX DSL: 365,700 ريال سعودي

VX: 369,035 ريال سعودي

VX-R: 407,675 ريال سعودي

GR – S DSL: 410,550 ريال سعودي

تواصل تويوتا لاندكروزر 2025 تقديم مزيج مثالي من القوة، الأداء