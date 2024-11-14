الرياضة

جهاد جريشة يكشف تأثير مرتضى منصور على تحكيم مباريات الزمالك واستبعاده بسبب ضعف لجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة -  


 كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن الضغوط والتدخلات التي واجهها خلال مسيرته التحكيمية، خاصة في المباريات التي كان طرفها نادي الزمالك.

وفي مقابلة حصرية على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، روى جريشة كيف كان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، له تأثير كبير في استبعاده عن تحكيم مباريات فريقه، مشيرًا إلى واقعة لمسة يد أحمد سامى لاعب المقاصة داخل منطقة الجزاء وتعرّضه بعدها للاستبعاد من مباريات الزمالك لمدة تجاوزت 400 يوم،

وأكد جهاد جريشه إنه رغم اعترافى اننى كنت غير موفق فى عدم رؤية لمسة اليد ولكن الضغط من مرتضى منصور كان قوى جدا رغم إنه لم يكن منافس الاهلى وقتها وكانت المنافسه بين الأهلى والمقاصة

كما تطرق جريشة إلى القوة الإعلامية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية الكبرى مثل والزمالك، وهو ما يزيد الضغط على الحكام في المباريات بين الفريقين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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