انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم امام الجنيه السوداني الاربعاء 13 نوفمبر 2024 وامام جميع العملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد الجنيه السوداني في الآونة الأخيرة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام العملات الأجنبية، بما في ذلك الجنيه المصري. ويعود هذا إلى التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي تؤثر بشكل كبير على العملة المحلية.

يبحث الكثير من المواطنين السودانيين والمغتربين عن أحدث أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري والعملات الأخرى، وذلك في ظل تأثير هذه التغيرات على قدرتهم على تحويل الأموال وتخطيط تعاملاتهم المالية. في هذا المقال، نقدم لكم آخر تحديثات أسعار الجنيه السوداني.

سعر الجنيه السوداني اليوم مقابل الجنيه المصري

يشهد سعر الجنيه السوداني حالة من الانخفاض الملحوظ في الفترة الأخيرة. وفقًا لأحدث البيانات المعلنة

فإن سعر صرف الجنيه السوداني اليوم مقابل الجنيه المصري هو كالتالي:

1 جنيه سوداني = 0.08178 جنيه مصري

50 جنيه سوداني = 4.089 جنيه مصري

500 جنيه سوداني = 40.89 جنيه مصري

5,000 جنيه سوداني = 408.90 جنيه مصري

50,000 جنيه سوداني = 4,089 جنيه مصري

100,000 جنيه سوداني = 8,178 جنيه مصري

سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى

أما بالنسبة لسعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، فقد جاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي = 2460 جنيه سوداني

اليورو = 2617 جنيه سوداني

الريال السعودي = 160.29 جنيه سوداني

الجنيه الإسترليني = 3153 جنيه سوداني

الدرهم الإماراتي = 670 جنيه سوداني

الدينار الكويتي = 7935 جنيه سوداني

الريال القطري = 673 جنيه سوداني

الريال العماني = 6473 جنيه سوداني

الجنيه المصري = 50 جنيه سوداني

سعر الدولار في البنوك السودانية

بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في البنوك السودانية، فقد سجلت البنوك الوطنية والخاصة في السودان الأسعار التالية:

بنك العمال الوطني: 1800.00 جنيه للشراء، و1813.50 جنيه للبيع

بنك الخرطوم: 1987.00 جنيه للشراء، و2001.91 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 1985 جنيه للشراء، و1999.88 جنيه للبيع

بنك أمدرمان الوطني: 1990.00 جنيه للشراء، و2004.92 جنيه للبيع

بنك النيل: 1980.00 جنيه للشراء، و1994.85 جنيه للبيع

البنك السعودي السوداني: 595.00 جنيه للشراء، و599.46 جنيه للبيع

بنك الجزيرة السوداني الأردني: 700.00 جنيه للشراء، و705.25 جنيه للبيع

بنك الخليج: 598.95 جنيه للشراء، و603.44 جنيه للبيع

بنك البركة: 730.00 جنيه للشراء، و735.47 جنيه للبيع

بنك النيلين: 593.00 جنيه للشراء، و597.44 جنيه للبيع

البنك الأهلي السوداني: 592.21 جنيه للشراء، و596.65 جنيه للبيع

البنك السوداني المصري: 590.00 جنيه للشراء، و594.42 جنيه للبيع

بنك تنمية الصادرات: 590.00 جنيه للشراء، و594.42 جنيه للبيع

مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية: 594.00 جنيه للشراء، و598.45 جنيه للبيع

تستمر حالة التذبذب في سعر الجنيه السوداني