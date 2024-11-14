الأهلي يُجهّز 80 مليون جنيه لشراء يحيى عطية الله نهائيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على استعداد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة للتفاوض الرسمي مع نادي سوتشي الروسي، من أجل تفعيل عقد شراء اللاعب المغربي يحيى عطية الله بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يُجهّز 80 مليون جنيه لشراء يحيى عطية الله

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " تعاقد الأهلي الصيف الجاري مع يحيى عطية الله من النادي الروسي مقابل 250 ألف يورو لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وواصل: "على أن يكون من حق الأهلي شراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو أي ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري".

واختتم: "يرغب الأهلي في تفعيل عقد الظهير المغربي بعدما قدم أوراق تألقه مع الفريق بشكل واضح الفترة الماضية ".