العالم اليوم - سوريا.. سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حيين بدمشق

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حيين بدمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، مساء اليوم الخميس، استهدف الأول حي المزة الدمشقي بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

تفصيلا، وأشارت المصادر السورية إلى أنباء أولية عن هجوم إسرائيلي على حي المزة على مشارف العاصمة السورية دمشق، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مراسلها أنه سمع دوي انفجار في دمشق "ويجري التحقق من طبيعته".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 4 قتلى بالهجوم الذي استهدف حي المزة.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم في حي المزة استهدف شقة سكنية.

ووفقا لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى طالت بناء سكني قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.

وأضاف أنه سمع دوي انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان، وتسببت الغارات بمقتل 4 كحصيلة أولية مجهولي الهوية في المزة، بدمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

يشار إلى أن حي المزة عبارة عن منطقة تضمّ مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة طالتها عدّة غارات في الآونة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل.

وكانت سائل الإعلام السورية الرسمية تحدثت أيضا عن "ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في قدسيا غربي دمشق".

هجوم ثالث يستهدف حمص

في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

وأشار موقع "الوطن أون لاين" إلى وقوع "عدوان صهيوني على عدة نقاط في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن "إصابات وأضرار مادية جراء العدوان الصهيوني على عدد من النقاط في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".