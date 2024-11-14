نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "ثقوب" بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُقام اليوم، العرض العالمي الأول للفيلم السعودي الروائي "ثقوب"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ثقوب"

و تدور أحداثه حول تأثر حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة!.

تفاصيل الفيلم

و ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 143 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج عبدالمحسن الضبعان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.