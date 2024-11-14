نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نصائح التسوق الذكي.. كيف تستفيد من عروض الجمعة البيضاء في نون ونمشي عبر "بوابة الكوبونات"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل موعد الجمعة البيضاء في السعودية في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويذهب محبي الشراء إلى الأسواق والماركات العالمية لاستغلال العروض المتاحة.

وفي عام 2024، يأتي موعد عروض الجمعة البيضاء في السعودية يوم 29 نوفمبر، إذ يعكس هذا اليوم مناسبة هامة للمستهلكين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى في مختلف القطاعات مثل الإلكترونيات، الأزياء، الأجهزة المنزلية..

إليك بعض النصائح للاستفادة القصوى من عروض الجمعة البيضاء والتسوق بذكاء:

1. حدد احتياجاتك مسبقًا

قبل بدء العروض، حدد المنتجات التي تحتاجها بالفعل واكتب قائمة بالأشياء التي ترغب في شرائها. هذا سيمنعك من الانسياق نحو العروض غير الضرورية.

2. قارن الأسعار مسبقًا

قبل بدء العروض، اطلع على أسعار المنتجات التي تهمك في المتاجر المختلفة. يمكنك استخدام تطبيقات مقارنة الأسعار للتأكد من أنك تحصل على أفضل سعر.

3. الاستفادة من العروض المبكرة

بعض المتاجر تبدأ العروض قبل يوم الجمعة البيضاء بعدة أيام، تحقق من هذه العروض المبكرة لتجنب الازدحام وضمان توافر المنتجات.

4. تابع منصات المتاجر على وسائل التواصل الاجتماعي

بعض المتاجر تقدم خصومات خاصة للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أو توفر رموز خصم حصرية. متابعة المتاجر قد يمنحك ميزة إضافية.

5. تحقق من سياسات الإرجاع والاستبدال

قبل الشراء، اطلع على سياسة المتجر بخصوص الإرجاع والاستبدال، خاصةً إذا كنت تشتري إلكترونيات أو ملابس. هذا سيوفر عليك أي إحباطات لاحقة إذا احتجت إلى استبدال المنتج أو استرداد المال.

6. حدد ميزانية مسبقة

لتجنب الإنفاق الزائد، حدد ميزانية مناسبة للتسوق وحاول الالتزام بها. هذا سيساعدك على التسوق بوعي ودون تأثيرات مالية سلبية.

7. كن مستعدًا للتسوق الإلكتروني والشراء السريع

من الأفضل أن تكون جاهزًا بحساباتك على المواقع التي تفضلها وأن تحفظ بيانات الدفع مسبقًا إن كان الموقع آمنًا. العروض الجيدة تنفد بسرعة، لذا السرعة مهمة.

8. تأكد من أمان الموقع وطرق الدفع

تأكد من التسوق من مواقع موثوقة ومؤمنة، وتجنب إدخال معلوماتك في مواقع غير مألوفة. ابحث عن رمز القفل بجانب عنوان الموقع للتحقق من الأمان.

9. اختر الوقت المناسب للتسوق

أحيانًا يكون من الأفضل التسوق في أوقات محددة كالصباح الباكر أو في الساعات الأولى من إطلاق العروض لتجنب الزحام والحصول على منتجاتك المفضلة.

10. لا تنسَ المنتجات المحلية

الجمعة البيضاء ليست فقط عن المتاجر الكبيرة، بعض المتاجر المحلية توفر خصومات رائعة أيضًا وقد تجد منتجات مميزة من صنع محلي بأسعار ممتازة.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة وفعالة خلال الجمعة البيضاء.