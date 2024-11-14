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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الجزائر,وغينيا الاستوائية, مشاهدة يلا شوت الآن مباشرة بدون أي تقطيع نهائي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.. ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية مباراة قوية في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث يتواجه منتخب الجزائر مع منتخب غينيا الاستوائية في جولة جديدة وحاسمة، ويسعى كلا الفريقين إلى إثبات قوتهما على أرض الملعب وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وتتيح بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات المونديال لجميع المشجعين متابعة المباراة بجودة عالية ودون انقطاع.

بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن

موعد بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

من المقرر أن تُقام بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس، 14 نوفمبر 2024، حيث تنطلق صافرة البداية في:

التوقيت المدينة 3:00 مساءً القاهرة 4:00 مساءً مكة المكرمة 1:00 مساءً الجزائر

ويستضيف ملعب مالابو الجديد المباراة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة «هـ» في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أين يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

وتُنقل بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 2، لتتيح للجماهير فرصة متابعة المباراة بدقة عالية ودون انقطاع.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت

وإذا كنت ترغب في بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت، يمكنك الاعتماد على تطبيق TOD الذي يقدم بثًا مباشرًا للمباريات بجودة عالية، كما يمكنك تحميل التطبيق على الهاتف المحمول وتوصيله بشاشة التلفاز.

معلق بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

من هو معلق مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

تولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث يُضيف بصوته حماسة خاصة تساهم في تشجيع الجمهور الجزائري على دعم منتخبه الوطني.

ترتيب مجموعة الجزائر قبل بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ويحتل منتخب الجزائر الصدارة في ترتيب المجموعة، وقد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. وفيما يلي ترتيب المجموعة:

المنتخب النقاط الجزائر 12 غينيا الاستوائية 7 توجو 4 ليبيريا 2

بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 يُعد لقاءً حاسمًا بالنسبة لمنتخب غينيا الاستوائية الذي يسعى لتحسين مركزه.

أداء الفريقين قبل بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

وحقق منتخب الجزائر سلسلة انتصارات مميزة في التصفيات، فقد فاز على غينيا الاستوائية في المباراة الافتتاحية بنتيجة 2-0، ثم انتصر على ليبيريا 3-0، واكتسح منتخب توجو بخماسية مقابل هدف، ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة. في المقابل، يسعى منتخب غينيا الاستوائية لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع توجو، وحقق فوزين متتاليين على ليبيريا، مما يعطيه دفعة معنوية كبيرة قبل بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

التشكيلة المتوقعة لبث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الجزائري اللقاء بتشكيلة قوية تحت قيادة نجمه رياض محرز. أما بالنسبة لمنتخب غينيا الاستوائية، فيعتمد مدربه على تشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين المميزين.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، يوسف بلايلي

الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، سفيان فيغولي

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: إيمليو نسوي

خط الدفاع: سيباستيان باكوري، باسكوالي هاليمبا، إيفان أوموندي، سيرجيو أنجونو

خط الوسط: رومارينيو إيبارا، ميغيل إنسو، بابلو جوميز

الهجوم: أوسكار سوريرا، كيفن بينو، فيكتوريو سواريس

الأسئلة الشائعة حول بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

1. ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

تقام المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

2. ما هي القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

3. كيف يمكن متابعة بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة البث عبر تطبيق TOD المتاح على الهواتف الذكية.

بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تُعد بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مشاهدة يلا شوت الآن دون تقطيع في تصفيات أمم إفريقيا 2025 فرصة مثالية للجماهير لمتابعة اللقاء الهام الذي سيجمع بين منتخبين يسعيان إلى تحقيق الفوز في التصفيات، مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية تجعل من السهل على الجماهير الاستمتاع بالأداء القوي المتوقع من منتخب الجزائر ومنتخب غينيا الاستوائية.