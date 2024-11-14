نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن.. كولر يوافق على رحيل هذا الحارس و80 مليون جنيه لشراء النجم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 14-11-2024 في السطور التالية:

تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن بعد أزمة المول

أعلن علي فايز، محامي عبدالله مصطفى، فرد الأمن، عن إتمام التصالح مع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بشأن الواقعة التي نشبت بينهما في أحد المولات.

ونشر الحساب الرسمي لمحامي فرد الأمن عبر موقع "فيس بوك" عددًا من الصور، مرفقًا بها تعليق جاء فيه: "تم التوصل إلى صلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى تحت إشراف المستشار علي فايز وبحضور والد اللاعب، وتم منح عبد الله حقه الأدبي والتعويض المطلوب".

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كهربا يطلب مساندة الأهلي لحل أزمة باقى مستحقات الزمالك

أكد الإعلامي محمد الليثي، على طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي مساندته في أزمته الأخيرة بشأن سداد الجزء المُتبقي من غرامة الزمالك ضده والذي يبلغ 6 مليون و500 ألف جنيه.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا تحدث مع مسئولين في النادي خلال الساعات الماضية من أجل مساعدته مرة أخرى بشأن سداد الجزء الأخير من غرامة الزمالك".

وتابع: "يأتي ذلك عن طريق حملة إعلانية لأحد رُعاة النادي أو صرف جزء من مستحقاته عن الموسم المقبل "في شكل سُلفة" أو السماح له بالظهور الإعلامي في عدة قنوات".

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الأهلي يُجهّز 80 مليون جنيه لشراء يحيى عطية الله نهائيًا

أكد الإعلامي محمد الليثي، على استعداد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة للتفاوض الرسمي مع نادي سوتشي الروسي، من أجل تفعيل عقد شراء اللاعب المغربي يحيى عطية الله بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " تعاقد الأهلي الصيف الجاري مع يحيى عطية الله من النادي الروسي مقابل 250 ألف يورو لمدة موسم على سبيل الإعارة".

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كولر يوافق على رحيل حارس الأهلي

أبدى المدري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على رحيل حارس المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر رحب بفكرة رحيل الحارس الشاب حمزة علاء على سبيل الإعارة، في يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات ".

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كهربا ينتظر عرض خليجي من أجل حل أزمة غرامة الزمالك

ينتظر النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض خليجي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل حل أزمة غرامة نادي الزمالك.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا ينتظر عرض خليجي في يناير المقبل، للرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ودفع غرامة نادي الزمالك".