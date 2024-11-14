نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر الإفيهات التي لا تنسى لـ يوسف عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد 14 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان يوسف عيد، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1948، ورحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا، ولكن رغم رحيله عن دنيانا إلا أنا مشاهده عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أنه خطف قلوب محبيه بطريقته المميزة وافيهاته الشهيرة، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني "أشهر الإفيهات التي لا تنسى لـ يوسف عيد.

يوسف عيد

معلومات عن يوسف عيد

ولد يوسف عيد في 14 نوفمبر 1948، بالقاهرة، حصل على الثانوية الأزهرية واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة التي لا تتعدى مشاهد معدودة في الأعمال الفنية منها أفلام الناظر واضحك الصورة تطلع حلوة والتجربة الدنماركية.

أشهر إفيهات يوسف عيد

واشتهر “عيد” بـ الجمل الكوميدية في كثير من الأعمال التي شارك فيها، وأشهر هذه الجمل "الأستاذ زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى"، و"محسوبك المعلم عبده أجرنى صاحب مكتب حانوتى الشباب وشعاره عزيزى العميل اختار تربتك بنفسك"، و"أضربك فين مفيش فى وشك مكان، مين اللي قتل الله يرحمه علي بيك الكبير، ما تنطق يابني ، يا حلوة ياللي العسل سايل من الشفة شعرك سلاسل دهب دمك كمان خفة،اضرب كمان وكمان هطلعلك في كل مكان، "افتح لي بقى تحت الكلية وجرب، قفل كويس دا صوت موبايلي بص عليه هتلاقيه جنب الرئة".

مشوار يوسف عيد الفني

وشارك "عيد" في العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما والمسرح، ومن بين تلك الأعمال السينمائية:فيلم عصابة حمادة وتوتو، العسكري شبراوي، الكيف، خمسة باب، النمر والأنثى، كشف المستور، رسالة إلى الوالي، الناظر، فيلم ثقافي، 55 إسعاف، عيال حبيبة، جعلتني مجرما، العيال هربت، اتش دبور، أسف على الإزعاج، وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز أعماله الدرامية:مسلسل لحظات حرجة، الكبير أوي، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، الرجل العناب، بسنت ودياسطي، رياح الشرق، البشاير، رأفت الهجان.