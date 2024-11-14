جهاد جريشة: قلبت الدنيا على وجيه أحمد بعد المكالمة الشهيرة "جبناله الحكم اللى بيحبه"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن رفضه التام لما دار فى المكالمه المسربه بين اللواء ثروت سويلم ورئيس لجنة الحكام الأسبق وجيه أحمد بخصوص تعيين الحكم اللى بيحبه رئيس الزمالك مرتضى منصور.

جهاد جريشة: قلبت الدنيا على وجيه أحمد بعد المكالمة الشهيرة

وفي مقابلة حصرية على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، روى جريشة كيف كان رد فعله مع رئيس لجنة الحكام بسبب هذه المكالمه.

وقال قلبت الدنيا بعد هذه المكالمه لإنه ا تسيء لسمعتى وتوصل رساله للناس انى زملكاوى وانا بعيد كل البعد عن تشجيع الأهلى أو الزمالك، وأصريت على اعتذار من كابتن وجيه أحمد وهو ما حدث بالفعل.

كما تطرق جريشة إلى القوة الإعلامية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، وهو ما يزيد الضغط على الحكام في المباريات بين الفريقين.

وأضاف أن تدخل شخصيات مثل الكابتن ثروت سويلم كان له دور في اختيار الحكام لمباريات حساسة، وأكد أن بعض الوسط التحكيمي كان يراها تدخلات طبيعية، رغم معارضته لهذا التوجه.

وأختتم كلامه بأنه لو أصبح مسئول يوما ما لن يسمح بتدخل أي شخص فى تعيين الحكام بالأهواء الشخصيه