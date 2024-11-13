انت الأن تتابع خبر تعرف على أسعار السمك اليوم في السعودية الاربعاء 13 نوفمبر 2024 وجميع الانواع بالسوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتزايد عمليات البحث عن أسعار السمك في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثيرون بمواكبة آخر التحديثات حول أسعار الأسماك في الأسواق المحلية. في هذا السياق، نقدم لكم أحدث الأسعار التي سجلتها أسواق السمك في السعودية، مع تفاصيل حول أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك المتوفرة، بما في ذلك السمك البلطي، البوري، والهامور، إلى جانب الكافيار الذي يعتبر من المنتجات الفاخرة في الأسواق.

أسعار السمك في السعودية اليوم

وفقًا لأحدث التحديثات، نقدم لكم أسعار السمك في المملكة، والتي شهدت بعض التفاوت حسب النوع والحجم.

فيما يلي أبرز الأسعار التي سجلتها أسواق السمك اليوم:

سمك البلطي الطازج: 14.98 ريال سعودي للكيلو.

سمك البلطي الحي (3 كيلو): 89.85 ريال سعودي.

سمك بوري طازج (2 كيلو): 47.00 ريال سعودي.

سمك باغا صغير (2 كيلو): 19.90 ريال سعودي.

سمك دنيس طازج (500 جرام): 23.48 ريال سعودي.

سمك قاروص طازج (500 جرام): 27.98 ريال سعودي.

سمك قاروص مزارع (3 كيلو): 95.85 ريال سعودي.

سمك سول (سمك موسى, 500 جرام): 12.48 ريال سعودي.

سمك هامور طازج (500 جرام): 27.48 ريال سعودي.

سمك ناجل محلي (3 كيلو): 161.85 ريال سعودي.

حبار طازج (500 جرام حجم كبير): 19.25 ريال سعودي.

روبيان جامبو (500 جرام): 47.98 ريال سعودي.

أسعار السمك المرجان في السعودية

بالإضافة إلى الأنواع الشائعة من الأسماك، نقدم لكم أيضًا أسعار السمك المرجان في المملكة:

سمك عندق (مرجان, 1 كيلو): 39 ريال سعودي.

روبيان سوبر جامبو بالذيل (1 كيلو): 53.20 ريال سعودي.

سمك الماكريل (1 كيلو): 39 ريال سعودي.

سمك زبيدي كبير (1 كيلو): 50 ريال سعودي.

سمك هامور وسط (1 كيلو): 60 ريال سعودي.

سعر الكافيار في السعودية