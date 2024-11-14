نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة منتخب قيرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة اسيا.



ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتواجد منتخب قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد ثلاثة نقاط فقط ويتواجد كلا المنتخبين ضمن المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الإيراني،القطري وأوزبكستان.



وتنطلق المباراة علي ارضية ملعب استاد "محمد بن زايد الدولي"، يوم الخميس القادم الموافق 14 من نوفمبر الجاري.



وتبدأ صافرة بداية المباراة في الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.



وتُذاع عبر قناة الكاس 8 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

