موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024..شروط وخطوات التقديم عبر موقع سكني

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أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف الدعم السكني أكتوبر 2024 وشروط وخطوات التقديم عبر موقع سكني، وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم الدعم السكني وباقات الدعم التي تقدم الدعم الفوري الغير مسترد، ويصل الدعم إلى 150 ألف ريال سعودي للفرد المستحق، إلى جانب 10 حلول تمويلية مختلفة، إليكم نكشف المزيد من التفاصيل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، موعد صرف الدعم السكني أكتوبر 2024 وشروط وخطوات التقديم عبر موقع سكني، لما له من أهمية كبيرة لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية.

متى موعد صرف الدعم السكني أكتوبر 2024؟

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 على أن يتم الصرف في يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويتم صرف الدعم السكني في كل شهر ميلاد بيوم 24 من الشهر، ولكن من الممكن تأخير موعد الصرف في حالة موافقة الدعم السكني لإجازة أسبوعية أو عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

ما هي شروط الحصول على الدعم السكني في السعودية؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مستوفيًا للشروط التالية:

أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد.

وألا يكون المتقدم للحصول على الدعم مالكًا لسكن خاص به.

يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من أي دعم حكومي آخر.

خطوات التقديم على الدعم السكني في السعودية

يمكنك التقديم على برنامج الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

أدخل إلى رابط موقع برنامج سكني عبر شبكة الإنترنت.

ثم سجل دخولك، أو قم بإنشاء حساب جديد.

املأ البيانات المطلوبة منك.

ثم أنقر على أيقونة إرسال الطلب.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني

هناك عدد من الفئات المستفيدة من الدعم السكني، وهذه الفئات منها محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك الأفراد ممن لا يمتلكون مكان خاص مستقل للإقامة، كذلك يستحق الدعم السكني كل من العائلات والأسر السعودية المكونة من زوجين وأبناء، والسيدات الأرامل وكذلك المطلقات لهم الحق في الحصول على الدعم السكني، ويمكن للأسر السعودية ممن لديهم أطفال بأعمار أكثر من 5 سنوات التقديم للحصول على الدعم السكني.