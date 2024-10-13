انت الأن تتابع خبر بيجو 3008 2025: تصميم فرنسي أنيق وأداء لا يُضاهى في شوارع المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة بيجو 3008 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق السعودي، والتي تتميز بتصميمها الفرنسي الأنيق وأدائها القوي ومع إطلاق موديل 2025، قدمت بيجو تحديثات جوهرية لسيارتها الشهيرة، مما جعلها أكثر جاذبية من أي وقت مضى و في هذا المقال، سنتعرف على أبرز مواصفات بيجو 3008 2025 وأسعارها في السوق السعودي، بالإضافة إلى ما يميزها عن منافسيها.

التصميم الخارجي في سيارة بيجو 3008 2025

تتميز بيجو 3008 2025 بتصميم خارجي جريء ومميز، يعكس هوية بيجو العريقة. تتميز السيارة بشبك أمامي كبير يحمل شعار الأسد الشهير، وأضواء أمامية حادة الشكل تعطي للسيارة مظهرًا رياضيًا كما تتميز السيارة بخطوط انسيابية وجوانب منحوتة، مما يزيد من جاذبيتها.

المقصورة الداخلية في بيجو 3008 2025

تتميز مقصورة بيجو 3008 2025 بتصميمها الداخلي الفريد والمبتكر، والذي يركز على السائق. تتميز السيارة بكونسول وسطي عائم وشاشة لمس كبيرة الحجم، والتي تتحكم في معظم وظائف السيارة كما تتميز السيارة بمواد عالية الجودة ومقاعد مريحة، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة لجميع الركاب.

المواصفات التقنية في بيجو 3008 2025

تتوفر بيجو 3008 2025 بمحركات متنوعة، بما في ذلك محركات بنزين وهجينة و تتميز المحركات بكونها قوية وفعالة في استهلاك الوقود كما تأتي السيارة بنظام تعليق متطور يوفر قيادة مريحة ورياضية في نفس الوقت.

ميزات السلامة والأمان