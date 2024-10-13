انت الأن تتابع خبر في موقف مفاجئ محمد الشيخ ينتقد تصريحات مانشيني بعد خسارة المنتخب أمام اليابان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الأجواء المشحونة بعد الهزيمة القاسية أمام اليابان، أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ استياءه من تصريحات مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير.

محمد الشيخ ينتقد تصريحات مانشيني بعد خسارة المنتخب