انت الأن تتابع خبر في موقف مفاجئ محمد الشيخ ينتقد تصريحات مانشيني بعد خسارة المنتخب أمام اليابان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الأجواء المشحونة بعد الهزيمة القاسية أمام اليابان، أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ استياءه من تصريحات مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير.
محمد الشيخ ينتقد تصريحات مانشيني بعد خسارة المنتخب
- أعرب الناقد الرياضي محمد الشيخ عن خيبة أمله من تصريحات مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، بعد الهزيمة أمام اليابان. واعتبر الشيخ أن تصريح مانشيني حول المنافسة على المركز الثاني مع أستراليا يعكس إحباطا، ويتناقض مع الطموحات الكبيرة لدى اللاعبين والجماهير.
- وأشار الشيخ إلى أن المنتخب كان يتمتع بروح قتالية واضحة تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رينارد، حيث استطاع مواجهة فرق قوية مثل الأرجنتين، لكن الوضع الحالي يظهر استسلامًا أمام اليابان. وأعرب عن أمله في أن يتمكن المنتخب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة الروح القتالية لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، مؤكدًا: "الله يستر على المنتخب" في هذه الظروف.
- يذكر أن منتخب اليابان قد حقق الفوز على الأخضر بنتيجة 2-0 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.