انت الأن تتابع خبر فرصة أخيرة: أيام قليلة متبقية للاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات المرورية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب نهاية المهلة لتخفيض المخالفات المرورية، تتزايد أهمية معرفة التفاصيل المتعلقة بهذا العرض. تبقى فقط ستة أيام للاستفادة من تخفيض بنسبة 50% على المخالفات، والذي سينتهي في الثامن عشر من أكتوبر. تعتبر هذه الفرصة فرصة ذهبية للسائقين لتسوية مستحقاتهم المتراكمة، في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور.

تبقى ستة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والتي ستنتهي في الثامن عشر من أكتوبر. هذا التخفيض الذي بدأ في الثامن عشر من أبريل الماضي يشمل جميع المخالفات المتراكمة، بما في ذلك تلك المخفية قبل هذا التاريخ، ويطبق على المواطنين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.

تمت هذه المبادرة من قبل الإدارة العامة للمرور، حيث تتيح للسائقين فرصة سداد المستحقات المالية المتراكمة عليهم خلال فترة تصل إلى عدة أشهر، وحتى أكتوبر.

ومع ذلك يجب التنويه إلى أن هذا التخفيض لا يشمل المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد السلامة العامة، مثل التفحيط، وتحت تأثير المواد المخدرة، أو تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة على الطرق التي سرعتها 120 كيلومترا، أو أكثر من 30 كيلومترا في الساعة على الطرق التي سرعتها 140 كيلومترًا. لذا، من المهم عدم نسيان أي من هذه المخالفات، حيث لن تشملها فرصة التخفيض.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات التي يتم ارتكابها خلال فترة التخفيض هذه ستخضع أيضًا للمادة 75 من نظام المرور، التي تنص على تخفيض بنسبة 25% حسب المدة المحددة.