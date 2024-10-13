‏يديعوت أحرونوت: الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المنشآت المدنية في تل أبيب تقدر بنحو 55 مليون دولار

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيغة ‏يديعوت أحرونوت، إن الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المنشآت المدنية في تل أبيب تقدر بنحو 55 مليون دولار..

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.