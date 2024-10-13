أخبار عالمية

‏يديعوت أحرونوت: الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المنشآت المدنية في تل أبيب تقدر بنحو 55 مليون دولار

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏يديعوت أحرونوت: الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المنشآت المدنية في تل أبيب تقدر بنحو 55 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيغة ‏يديعوت أحرونوت، إن الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على المنشآت المدنية في تل أبيب تقدر بنحو 55 مليون دولار..

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا