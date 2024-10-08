نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تستعيد 3 مواقع على واجهة شرم أبحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، إذ استعادت خلال الأسبوع الحالي 3 مواقع بمساحة 23125 م2، على واجهة شرم أبحر الشمالي، وأزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.

وسبق أن أعلنت أمانة محافظة جدة استعادة أراضٍ حكومية على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية التابعة لنطاق بلدية أبحر الفرعية، وجرت إزالة تعديات عن 10 مواقع على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية، بلغ إجمالي مساحاتها 126185 م2، التي ستُفتح بعد رفع الأنقاض وتأهيلها كمرافق عامة ومتنفس لأهالي مدينة جدة وزوارها.

وأسفرت جهود أمانة جدة عن استعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية، منها استعادة موقعَيْن حكوميَّيْن، بمساحة تقدر بـ71 ألف م2، على شرم أبحر الشمالي بمنطقة أبحر الشمالية، وإزالة التعديات التي كانت عبارة عن أسوار ومبانٍ على شاطئ البحر.

وسبق أن تمت استعادة 13 موقعًا على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية؛ ليصل عدد المواقع إلى 15 موقعًا، تورط فيها رجال أعمال وشخصيات اعتبارية، منها 7 مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي، بمساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون م2.