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أحمد جودة - القاهرة - تطوير خدمات الصحة في المملكة.. الاستعلام عن نفقات المرضى برقم الهوية

تتواصل المملكة العربية السعودية في تعزيز خدماتها الصحية بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث تعمل وزارة الصحة على تحديث وتطوير أنظمة الرعاية الصحية لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة. من بين المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة خدمة الاستعلام عن نفقات المرضى برقم الهوية. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية متابعة النفقات الطبية للمواطنين والمقيمين، مما يوفر عليهم عناء زيارة المراكز الصحية ويضمن حصولهم على المعلومات اللازمة بكل سهولة ويسر. في هذا المقال، سنستعرض خطوات الاستعلام عن نفقات المرضى، المستندات المطلوبة، وآلية الاتصال بخدمة العملاء للحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن نفقات المرضى برقم الهوية

للاستفادة من خدمة الاستعلام عن نفقات المرضى، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات البسيطة التالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

2. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية: ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسية.

3. اختيار الاستعلام عن معاملة: انقر على خيار الاستعلام عن معاملة.

4. بدء الخدمة: اضغط على خيار "بدء الخدمة".

5. الاستعلام عن نفقات المرضى: اختر خيار الاستعلام عن نفقات المرضى.

6. إدخال المعلومات المطلوبة: أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقول المخصصة.

7. تأكيد البيانات: تحقق من صحة البيانات المدخلة ثم انقر على "عرض النتائج".

8. عرض المعلومات: ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنفقات المريض.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب نفقات المرضى

لإتمام عملية تقديم طلب نفقات المرضى، يجب تقديم بعض الوثائق الضرورية، والتي تشمل:

- إثبات سكن للمريض: وثيقة توضح مكان إقامة المريض.

- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو كارت العائلة: لتأكيد هوية المريض.

- تقرير طبي مفصل: يوضح الحالة الصحية للمريض، ويجب أن يكون مكتوبًا باللغة الإنجليزية.

- خطاب التحويل إلى المستشفى الجديد: يجب أن يصدر عن المستشفى السابق الذي كان يعالج فيه المريض.

الاستعلام عن نفقات المرضى عبر الهاتف

بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية، تتيح وزارة الصحة خدمة الاستعلام عن نفقات المرضى عبر الهاتف. يمكن للراغبين في الاستفسار الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 937، المتاح على مدار الساعة. تتيح هذه الخدمة الحصول على المساعدة والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالنفقات الطبية.

كم يصرف للمريض والمرافق؟

بالنسبة للمرضى الذين يتلقون العلاج خارج المملكة، خصصت وزارة الصحة مبلغ 600 ريال يوميًا للمرافقين الذين يرافقون المرضى أثناء فترة العلاج. يُعد هذا الدعم المالي وسيلة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر ودعمهم خلال فترة العلاج.