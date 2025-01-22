نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة مدرب منتخب أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان اليوم الأربعاء استقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش من منصبه، بسبب مشاكل صحية لم يكشف عنها قبل أقل من شهرين على مواجهتي الفريق أمام قرغيزستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2026.

استقالة مدرب منتخب أوزبكستان

ويغادر المدرب (61 عامًا)، والذي تولى تدريب سلوفينيا في كأس العالم 2002، منصبه تاركا أوزبكستان في موقف قوي إذ تقترب من التأهل لأول مرة في تاريخها باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

وقال الاتحاد في بيان على إنستغرام "قرر مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش إنهاء تعاقده بالتراضي بسبب مشاكل صحية.

"أشار المدرب السلوفيني إلى أنه لا يستطيع القيام بمهام عمله على أكمل وجه وباحترافية وفقًا لوضعه الراهن".

وتولى كاتانيتش المسؤولية في أغسطس (آب) 2021 وقاد أوزبكستان إلى المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم متأخرا بثلاث نقاط عن إيران المتصدرة ومتقدما بمثلها على الإمارات صاحبة المركز الثالث مع تبقي أربع مباريات.

