انت الأن تتابع خبر نجاحات رياضية: ابن جلوي يحتفي بأبطال الملاكمة التايلاندية وذهبية هتان السيف تسعد الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت رعاية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أُقيمت منافسات الملاكمة التايلاندية ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، حيث شهدت البطولة لحظات مثيرة ومنافسات قوية بين أفضل الرياضيين.

في أجواء تنافسية حماسية

استطاعت عدد من البطلات أن يتألقن ويحققن إنجازات رائعة، مما يبرز تطور رياضة الملاكمة التايلاندية في المملكة.

ابن جلوي يحتفي بأبطال الملاكمة التايلاندية وذهبية هتان السيف