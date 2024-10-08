انت الأن تتابع خبر نجاحات رياضية: ابن جلوي يحتفي بأبطال الملاكمة التايلاندية وذهبية هتان السيف تسعد الجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحت رعاية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أُقيمت منافسات الملاكمة التايلاندية ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، حيث شهدت البطولة لحظات مثيرة ومنافسات قوية بين أفضل الرياضيين.
في أجواء تنافسية حماسية
استطاعت عدد من البطلات أن يتألقن ويحققن إنجازات رائعة، مما يبرز تطور رياضة الملاكمة التايلاندية في المملكة.
ابن جلوي يحتفي بأبطال الملاكمة التايلاندية وذهبية هتان السيف
- توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزات في منافسات الملاكمة التايلاندية لوزن 54 كجم، والتي اختتمت اليوم الأحد في منطقة البوليفارد 1 ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024. وقد أظهرت البطولات مستوى عالٍ من المنافسة والإثارة.
- انتزعت هتان السيف من نادي العلا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة على سيطرتها في هذه الفئة، بينما نالت سهى الفار من نادي الاتفاق الميدالية الفضية. كما حققت آية النوم ودانة الغصين، كلاهما من العلا، الميدالية البرونزية، مما يعكس قوة المواهب في رياضة الملاكمة التايلاندية.
- في منافسات الرجال لوزن 57 كجم، قام ناصر المعيبد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، بتتويج الفائزين. حيث حقق البراء العمودي من العلا الميدالية الذهبية، بينما حصل عبدالعزيز مبرد من الهلال على الفضية. وكانت الميداليات البرونزية من نصيب زياد الشعلان وعبدالله الشهري، وكلاهما من العلا، مما يبرز النجاح المتزايد للفرق من هذه المدينة.
- تعتبر هذه الإنجازات تأكيدا على التطور المستمر للرياضة في السعودية، واهتمام اللجنة الأولمبية بدعم المواهب الشابة وتعزيز المنافسة. دورة الألعاب السعودية الثالثة تعد منصة مثالية لاستعراض قدرات الرياضيين، وتبشر بمستقبل واعد لرياضة الملاكمة التايلاندية في المملكة.