شروط وخطوات التقديم في الدعم السكني للأرامل والمطلقات في السعودية ١٤٤٦…إليكم التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - الدعم السكني هو أحد برامج الدعم الهامة التي أقرتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة محدودي الدخل لإيجاد مسكن ومأوي لهم،وكذلك أيضاً للأرامل والمطلقات من امتلاك سكن خاص بهم بأسعار مخفضة للغاية،مما يضمن لهم تحقيق الإستقرار المعيشي لهم،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل الخطوات والشروط اللازمة لتقديم الدعم السكني للأرامل والمطلقات في السعودية ١٤٤٦.

كيفية التسجيل في الدعم السكني للأرامل والمطلقات

هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها للتسجيل في الدعم السكني للأرامل والمطلقات وهي كالآتي:-

١- يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية للدعم السكني من هنا.

٢- يتم تسجيل الدخول عن طريق إسم المستخدم وكلمة المرور.

٣- بعد ذلك يتم الدخول الخدمات الإلكترونية.

٤- بعد ذلك يتم الضغط على زر الدعم السكني.

٥- بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

٦- ثم بعد ذلك يجب عليك أن ترفق كافة الأوراق والمستندات التي تثبت الأحقية في الدعم.

٧- بعد ذلك يجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع ثم الضغط على زر موافق.

٩- وفي الختام يجب الضغط على أيقونة إرسال الطلب والانتظار حتى يتم فحص الطلب والتواصل معك.

شروط التسجيل في الدعم السكني للأرامل والمطلقات ١٤٤٦

هناك بعض الشروط التي كشفت عنها وزارة الإسكان السعودية من أجل التسجيل في الدعم السكني للأرامل والمطلقات وهي كالتالي:-