انت الأن تتابع خبر تسر الناظرين.. اتفرج أولى صور استاد الملك سلمان في السعودية أكبر ملعب في العالم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الرياضة، عن التصورات المستقبلية لملعب الملك سلمان، ومرافقه الرياضية، والذي ينتظر أن يكون أحد أكبر الملاعب على مستوى العالم، وسيصبح المقر الرئيس للمنتخب السعودي، كما يستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.
- ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الملعب التاريخي، الذي يحظى بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال الربع الرابع من عام 2029 .
تعرف على موقع استاد الملك سلمان
- يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة، مثل مطار الملك خالد الدولي، ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية، مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة".
- وتم اعتماد تصميم الاستاد ومرافقه الرياضية، من بين عدة تصاميم قُدّمت من قبل 6 شركات عالمية متخصصة شاركت في طرح أفضل الأفكار والتصاميم، بما يحقق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومعايير الاستدامة والتميز المعماري".
- وتم اختيار تصميم ملعب الملك سلمان، المستوحى من (الأرض الجبلية)، بشكل مندمج مع حديقة الملك عبد العزيز، كما يحتوي التصميم المعماري على جدران وأسقف خضراء تتجاوز مساحتها 96.5 ألف متر مربع، كما تبلغ السعة الجماهيرية للاستاد، 92 ألف مقعد، وتضم مقصورة ملكية تتسع لـ150 مقعد و120 جناح ضيافة و300 مقعد لكبار الشخصيات، مع ألفي مقعد للشخصيات المهمة.