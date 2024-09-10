"حساب المواطن": إيداع 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة - أودع اليوم الثلاثاء، برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.