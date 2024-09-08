نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق فئة الـ "ثنايا" بمشاركة 1470 مطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا، منافسات فئة الثنايا، الفئة الرابعة وما قبل الأخيرة المعتمد مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وستخوض فئة الجذاع 24 شوطًا خلال فترتين (صباحية ومسائية) على مدى يوم واحد، من بينها أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن الأربعة، وذلك بمشاركة 1470 مطية (648 من القعدان، و822 من البكار)، تقطع من خلالها المطايا المشاركة مسافة 144 كلم، بواقع (6 كلم) مسافة كل شوط.

وبدأت فعاليات مهرجان ولي العهد في العاشر من أغسطس الماضي بإقامة المرحلة التمهيدية حتى الـ 21 منه التي تضمنها 360 شوطًا بمشاركة الفئات: مفاريد، وحقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل وزمول، فيما انطلقت المرحلة النهائية في الأول من سبتمبر الجاري وحتى الـ 11 من الشهر الجاري، يتضمنها إقامة 250 شوطًا بمشاركة الفئات: لقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل وزمول