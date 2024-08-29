نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرطة جدة تقبض على 3 مخالفين لنظام الحدود لترويجهم موادّ مخدرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبضت شرطة محافظة جدة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

