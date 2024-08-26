نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في حساب المواطن للطلاب في السعودية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج حساب المواطن من البرامج الحكومية المهمة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

منذ إطلاقه في ديسمبر 2017، قام البرنامج بتوفير دعم مالي للمواطنين السعوديين والأسر ذات الدخل المحدود.

سنستعرض كيفية التسجيل في حساب المواطن للطلاب، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة لضمان قبول الطلب.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للطلاب

للتسجيل في برنامج حساب المواطن، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن هنا.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد:

اختر "تسجيل الدخول" ثم استكمل عملية التسجيل باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.

الدخول إلى قائمة الخيارات:

بعد تسجيل الدخول، توجه إلى قائمة الخيارات، ثم اختر "تفاصيل الطلب".

تعبئة البيانات العامة:

في صفحة "تفاصيل الطلب"، اضغط على خيار "البيانات العامة". قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة ثم اضغط على "التالي".

إدخال المعلومات وإضافة المرفقات:

استكمل إدخال المعلومات المطلوبة واضغط على "التالي" حتى يتم إضافة جميع المرفقات اللازمة.

قراءة الإقرار والموافقة:

قبل تقديم الطلب، اقرأ الإقرار بعناية ووافق على أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.

تقديم الطلب:

بعد التأكد من صحة المعلومات وإرفاق المستندات المطلوبة، اضغط على "تقديم الطلب" لإرساله إلى الجهات المختصة.

شروط التسجيل في حساب المواطن للطلاب

لضمان قبول الطلب، يجب على الطلاب استيفاء الشروط التالية:

الجنسية والإقامة:

يجب أن يكون الطالب مواطنًا سعوديًا أو ابنًا لأم سعودية أو من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون الطالب مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الاستبعاد من مراكز الإيواء الحكومية:

لا يمكن للطلاب المقيمين في مراكز الإيواء الحكومية أو السجون التقدم للحصول على الدعم.

تقديم بيانات صحيحة:

يجب تقديم بيانات صحيحة ومتطابقة مع بيانات الجهات المختصة لضمان قبول الطلب.

الفئة العمرية:

يستهدف الدعم الطلاب السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

إثبات الاستقلالية: