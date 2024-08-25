نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور سفير المملكة.. شيخ الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك على هامش رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الخامس والثلاثين المنعقد حاليًا في القاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يتصل بالتنسيق لبدء وانطلاق أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والأزهر، في مجال التعاون بالمجالات الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أثنى شيخ الأزهر بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة المسلمين بالعالم، والعناية بالحرمين الشريفين ونشر القيم المثلى في التسامح وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي، منوهًا بتميز مشاركة المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر برئاسة معالي وزيرالشؤون الإسلامية.

ونوه بتميز المرأة السعودية في التنمية وبناء الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وبدوره، أكد وزير الشؤون الإسلامية، على الدور المهم والبارز الذي يقدمه الأزهر للعالم من نشر العلم والثقافة والمعرفة والتصدي للتطرف، ودوره العريق في تخريج العلماء وصناع الفكر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير السعودي الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في تمكين المرأة والعناية بشؤونها، ووصولها لمناصب قيادية وتمثيل المملكة بالمحافل المحلية والدولية.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إهداءً لشيخ الأزهر تمثل في نسخة من المصاحف الفاخرة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.