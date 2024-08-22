انت الأن تتابع خبر استعلم الآن... الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية وسلم المعاشات 1446 الجديد للمؤهلين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية تقدمه منصة الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين الجدد والقدامى، حيث ألقا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي الجديد بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للأسر الأشد احتياجا في المملكة، حيث تقدم نظام الضمان المطور معاشات على شكل دعم شعري لهذه الفئات لتحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهم، كما تقدم التأهيل والتدريب للقادرين على العمل والتدريب منهم، وتوفر الوزارة فرص عمل مناسبة لهم بهدف تحويلهم إلى أشخاص منتجين في المجتمع السعودي، ونقدم من خلال هذا المحتوى طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وضوابط الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1446.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق رضا العملاء، لذلك تتيح الوزارة خدمات إلكترونية في كافة الأوقات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتضع الوزارة سرية بيانات ومعلومات المستفيد على مقدمة أولوياتها، وتعلن الوزارة عن نتائج أهلية المستفيدين شهرياً في كل يوم 27 بالتقويم الميلادي، وتوفر موقع الضمان الاجتماعي المطور خدمة التحقق من أهلية الضمان من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي في الخانات المعدة لها.

اضغط على خيار تسجيل دخول.

قم بتحديد برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يعرض الموقع الخيارات التالية:

الأهلية والاستحقاق.

الدفعات المالية.

الاعتراضات.

الشكاوى المالية.

انقر على الأهلية والاستحقاق.

اضغط على استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

يعرض الموقع نتيجة الأهلية للمستفيد الرئيسي والتابعين.

في حال عدم تأهل يمكنك الضغط على أسباب الرفض وتقديم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعايير والشروط الذي يجب توافرها في مستفيدي رواتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يشترط النظام الالتزام المعايير التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المستفيد متواجد بشكل دائم داخل المملكة.

ولا يحق للمقيمين في دور الإيواء أو المراكز العلاجية التقديم في الضمان المطور.

يجب على مستفيد الضمان استيفاء كافة البيانات المطلوبة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تشترط الوزارة التزام المستفيد بكافة المتطلبات التي وضعتها الوزارة بما في ذلك الالتزامات الصحية وخدمات التعليم للتابعين.

يجب على المستفيد متابعة الدورات التدريبية والتأهيلية التي توفرها الوزارة مع الجدية في البحث عن العمل عبر منصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة.

تستثنى الوزارة بعض الفئات من شرط الجنسية، وتشمل هذه الفئات على التالي:

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٦

ينزل مبلغ الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وحسب مواعيد الصرف المقررة فإن موعد إيداع راتب الضمان الجديد الدفعة الجديدة سيكون يوم الأحد الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٤ ميلادية، ويحصل المستفيد الرئيسي على ١٣٢٠ ريال، كما يحصل على ٦٦٠ عند إضافة كل تابع للأسرة، وفيما يلي استحقاق الضمان الاجتماعي المطور حسب عدد أفراد الأسرة المستفيدة: