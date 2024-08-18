نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام أكثر من 6.7 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بداية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم اليوم أكثر من 6.7 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام في ما يزيد على 31 ألف مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مستهلين الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 1446هـ.

وسارت العملية التعليمية اليوم وفق مؤشرات إيجابية ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم للوصول إلى بيئة تعليمية محفزة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الإيجابية ورفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكدت الوزارة تفعيل برامج التهيئة النفسية في إدارات التعليم؛ بما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي في البيئة المدرسية للطلبة في صفوفهم الدراسية التي استجدوا بها، إضافة إلى تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بالقيم لدى الطلبة، وبرامج التطوع والكشافة.



وفعّلت الوزارة برنامج (حياك) للترحيب بالمعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم للتدريس هذا العام في إدارات التعليم؛ لسد الاحتياج في التخصصات كافة، وتهيئتهم للعمل بكفاءة وفاعلية في مدارس التعليم العام بالمناطق والمحافظات، حيث تم التعاقد مسبقًا مع أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة للتوظيف التعاقدي لسد الاحتياج في التخصصات كافة، إلى جانب ما يزيد على 500 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بالمناطق والمحافظات.

وعزّزت الوزارة شراكتها مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص للعمل ضمن منظومة شراكة تكاملية؛ لدعم انتظام ونجاح العملية التعليمية في بداية العام الدراسي.

كما عززت شراكتها مع الأسر وأولياء الأمور في انتظام أبنائهم وبناتهم الطلبة في مدارسهم، وتحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية، من خلال حرصهم على مشاركة أبنائهم وبناتهم، والحضور برفقتهم إلى المدرسة في أول أيام الدراسة.