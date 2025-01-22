انت الأن تتابع خبر تخلص من السحر والمس!!.. إليك وصفه ورق الغار تعالج من بعض الأمراض العضوية والنفسية !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد شجرة السدر من الأشجار المباركة التي تحظى بمكانة خاصة في الإسلام. يتميز ورق السدر بفوائده المتعددة، ويستخدم في علاج السحر، الحسد، والعين بطريقة دينية تعتمد على الرقية الشرعية، ورغم عدم ذكر علاج السحر بالسدر في السنة النبوية مباشرة، إلا أن العلماء والشيوخ أشادوا بأهمية هذه الشجرة ودورها في العلاج.

استخدام ورق السدر في علاج السحر والحسد

يرجع استخدام ورق السدر في الرقية الشرعية إلى وهب بن منبه، الذي وضع طريقة خاصة للعلاج:

يتم أخذ سبع ورقات من السدر الأخضر.

تسحق الورقات باستخدام حجر أو أي أداة مشابهة.

تخلط الورقات المطحونة في إناء يحتوي على كمية من الماء.

تقرأ على الماء آيات من القرآن الكريم، مثل آية الكرسي وسورتي الفلق والناس.

يستخدم الماء الممزوج بالسدر للاغتسال، أو يرش في المنزل لإزالة آثار العين أو الحسد.

طريقة استخدام ورق السدر كما أوضح ابن باز

أكد الشيخ ابن باز في إحدى فتاواه على طريقة فعّالة لاستخدام ورق السدر للعين والحسد:

تؤخذ سبع ورقات خضراء من السدر.

تُسحق الورقات جيدًا وتخلط بكمية مناسبة من الماء.

يقرأ على الماء آيات الرقية الشرعية، مثل سورة الفاتحة وآيات الحسد والسحر من القرآن.

يتم استخدام الماء للغسل أو الرش على الجسم والمكان.

فوائد السدر في العلاج