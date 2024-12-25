انت الأن تتابع خبر تصرف يحذر منه الأطباء ونتيجته دخول الطعام في الرئتين.. اعرف التفاصيل وخلي بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الأطباء عن سر يتسبب في دخول الطعام إلى الرئتين وبعدها الدخول في مشكلات صحية لا يحمد عقباها، وجدير بالذكر أن من الضروري معرفة أن إتباع قواعد، وأوامر الطبيب يجعلهم في أمان من الدخول في مشكلات كثيرة.

الأطباء يحذرون من هذا التصرف

من الرائع أن نجد الأطباء يتحدثون عن السبب وراء أي تصرف يقوم به الطبيب سواء في علاج الأمراض أو العملات الجراحية، وقد وضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس السبب وراء إجبار المريض على الصيام قبل العملية الجراحية.

لماذا يصوم المريض قبل العملية الجراحية؟

يتحدث الأطباء عن ضرورة صيام المريض لمدة لا تقل عن 6 ساعات حيث أن من الضروري إخلاء المعدة من الطعام قبل العملية الجراحية والبينج، وقال الدكتور أشرف كمال نصا:

«المعدة ليها زمن إفراغ، لما نصوم تفضي اللي جواها».

تحذير شديد اللهجة