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رياض - احمد صلاح - تجد بعض الأمهات في رأس أطفالهم شعر أبيض، حيث يكون ذلك لأسباب عديدة ومنها عوامل وراثية أو نقص فيتامين مثل فيتامين ب 12 في جسم الطفل، وقد يكون نقص الحديد وهناك الكثير من الأسباب الأخرى، نوضح لكم أهم وصفات طبيعية لعلاج شيب الشعر عند الأطفال التي ستعطيك نتائج مبهرة في وقت قصير.

بذور السمسم لعلاج شيب الشعر لدي الأطفال

يعتبر السمسم من الزيوت التي تحتوي على العديد من الفوائد ومن أهمها علاج شيب الشعر عند الأطفال:

المكونات

2 ملعقة من بذور السمسم.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم نقع السمسم بالماء في وعاء ويترك على النار حتى الغليان، ثم يتم تركها جانباً مدة 30 دقيقة.

قم بتصفية بذور السمسم والحصول على الماء منه ووضعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء.

يمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات كل يوم، تستمر على هذه الوصفة لمدة ثلاث شهور وستجد اختفاء الشعر ألأبيض من رأس ابنك.

وصفات طبيعية لعلاج شيب الشعر عند الأطفال وفي وقت قياسي

الشاي الأسود لعلاج شيب الشعر عند الأطفال

نأتي إلى الوصفة الثانية والتي تعتبر من أفضل الوصفات وقد نجحت بالفعل خلال فترة قصيرة وهي استخدام الشاي الأسود في علاج شيب شعر الأطفال:

كوب من الشاي الأسود المغلي.

ملعقة من ملح الطعام الكبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

أولاً نقوم بغلي الشاي في كوب من الماء، ثم نضع عليه الملح ونقلب المكونات.

يتم تركه حتى أن يبرد تمامًا، ثم نضعه على الشعر بالكامل من الفروة الرأس إلى الأطراف.

يترك مدة ساعة على الأقل، ثم قم بغسله بالطريقة العادية.

عليك تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن 3 شهور متتالية.

زيت جوز الهند لعلاج شيب الشعر عند الأطفال

يمكن استخدام هذه الوصفة والتي تساعدك في علاج شعر الشيب عند الأطفال خلال 3 شهور ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من زيت جوز الهند.

3 ملعقة من عصير الليمون.

أوراق الكركديه.

القليل من الحلبة البودر.

طريقة التحضير والاستخدام