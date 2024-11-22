انت الأن تتابع خبر من غير ما تشتريه بالغالي.. بأقل تكلفة طريقة عمل روچ طبيعي في البيت لتوريد وترطيب الشفايف هيزود جمالك حتة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد المكياج من الأشياء التي لا تستغني عنها المرأة في حياتها اليومية، فهي تريد أن تبدو جميلة ومميزة طوال الوقت، ويعتبر الروج أو أحمر الشفاه أحد أدوات التجميل الأساسية التي تستخدمها المرأة، ولكن بعض الأنواع قد تتسبب في جفاف وغمقان الشفايف، لذلك يعتبر الروچ الطبيعي هو الخيار الأفضل لتلوين الشفايف بمكونات آمنة وبنفس ثبات الجاهز، فيمكن تحضير الروچ باستخدام البنجر كمكون أساسي والحصول على شفاه وردية بدون أي مواد كيميائية.

مكونات صناعة روج طبيعي في المنزل

يحتوي البنجر على العديد من الخصائص المرطبة التي تعمل على إزالة الجلد الميت من الشفايف وترطيبها، بالإضافة إلى لونه الأحمر الطبيعي والمركز الذي يجعله يتساوى في ثبات الروچ الجاهز تمامًا،

فيمكن تحضير الروچ الطبيعي باستخدام البنجر والمكونات التالية:

فنجان صغير من الماء.

ثمرة واحدة من البنجر صغيرة الحجم.

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.

ملعقة ونصف من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة زبد كاكاو.

طريقة صناعة روج طبيعي في المنزل

مع إرتفاع أسعار الروج في الفترة الأخيرة تفكر الكثير من السيدات في إيجاد بدائل طبيعية لصناعة الروج في المنزل، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تحضير المكونات التي سبق ذكرها مع

إتباع الخطوات التالية لصناعة الروج الطبيعي بكل سهولة في المنزل.