انت الأن تتابع خبر مش هتروحي للكوافير.. صبغ الشعر قبل العيد باللون الاشقر الذهبي والتخلص من الشعر الابيض بطريقة طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر قبل العيد باللون الاشقر الذهبي في المنزل بمكونات غير مكلفة وخطوات بسيطة وفي وقت قصير جدًا، فالشعر الأشقر الذهبي ترغب في الحصول عليه الكثير من الفتيات أو ترغب في تغيير شكلها بأي شكل من الأشكال لتحسين النفسية، وصبغ الشعر هي عملية بسيطة ولكن بدون استخدام الصبغات الجاهزة فالصبغات التي يتم شرائها جاهزة من المحلات تؤذي الشعر وتزيد من نسبة تساقطه وتغيّر لون الشعر الطبيعي بعد انتهاء مدّة الصبغة على الشعر.

طريقة صبغ الشعر بالكركم في المنزل

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

كمية وفيرة من البابونج.

زهرة القطيفة.

ماء ورد.

طريقة التحضير:-

قومي بوضع كل المكونات مع بعضها في علبة مناسبة ويجب أن تكون عميقة حتى لا تتناثر منها المكونات.

ضعي الماء المغلي على الخليط الذي قمتي بتحضيره في الخطوة السابقة وقلبي جيدًا ثم قومي بترك الخليط لمدة ربع ساعة.

صفّي الخليط من الماء وقومي بتطبيقه على شعرك المبلل ودلكي جيدًا وركزي على فروة الرأس واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ومن الأفضل أن تطول المدة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بماء بارد وكرريها مرتين أسبوعيًا وستجدي أقوى لون شعر أشقر طبيعي.

فوائد الكركم للشعر