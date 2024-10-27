أصبت بألم شديد في منطقة العرقوب، وشخصت الحالة بتمزق الوتر الأخيلي، أرجو الإفادة ؟

إن تمزق وتر أخيل ، هو عبارة عن تمزق كامل بالوتر الذي يربط عضلة السمانة وعظمة العرقوب ، وعندما يحدث التمزق تصبح عضلة غير متصلة بالعظمة مما يجعل من المستحيل عليك أن تقدر أو تقوى على رفع عقبيك من على الأرض.

ويسبب حدوث التمزق ألما شديدا ومفاجئا عند الحركة يصحبه تورم ، وفي بعض الحالات قد يستطيع المصاب رؤية التمزق واضحًا تحت الجلد ، ومن المهم جدًا عند حدوث طلب المساعدة الطبية ، للإسراع في العلاج الجراحي الذي يقوم فيه الطبيب بربط أطراف الوتر الممزق معاً بعدة غرز تحت تخدير موضعي ، وفي بعض الحالات الأخرى قد يستدعي الأمر إضافة قطعة من وترؤخذ من عضلة أخرى في السمانة حول النهايات المعاد وصلها معاً لتقوية هذه الوصلة ، ثم يتم تخييط الفتحة.

وتضع الساق في جبيرة من الجبس من القدم حتى الركبة ، مع جعل وضع القدم إلى الأسفل لتيسير التئام الوتر ، ويستغرق الشفاء التام فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، كما يشمل العلاج أيضاً التمارين الرياضية والتأهيلية للمساعدة على استعادة المجال الكامل للحركة.