انت الأن تتابع خبر « ارخص من البوتكس..!!» طريقة عمل ماسك الخميرة والحليب لنفخ الخدود وشد التجاعيد واعطاء نضاره للوجه ليس لها مثيل.. نتيجة مبهرة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء إلى الحصول على بشرة صحية ومشرقة ومع تقدم العمر قد تظهر التجاعيد والتصبغات الجلدية التي تؤثر على نضارة الوجه ولذا يعتبر ماسك الخميرة والحليب أحد الحلول الطبيعية الفعالة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد كما يسهم في توحيد لون البشرة وتفتيح التصبغات يحتوي هذا الماسك على خصائص تجميلية متعددة ويعتبر بديلا منزليا قويا لبوتكس الوجه.

مكونات ماسك الخميرة والحليب

يعتمد ماسك الخميرة والحليب على مكونين أساسيين هم الخميرة والحليب حيث تحتوي الخميرة على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات (ب) المعززة لنضارة البشرة والكولاجين الطبيعي الذي يسهم في شد الجلد أما الحليب فهو غني بالحمض اللبني الذي يساعد على تفتيح التصبغات وتنعيم البشرة.

طريقة التحضير

لتحضير ماسك الخميرة والحليب اتبعي الخطوات التالية:

قومي بإذابة ملعقة صغيرة من الخميرة في ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

اتركي المزيج لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

طبقي الماسك على وجهك برفق باستخدام فرشاة، وتجنبي منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تماما ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الماسك