انت الأن تتابع خبر «ما تتكسفيش تبيني اسنانك..!!» تاني طريقة طبيعية ورائعه لتبييض وتفتيح الاسنان وازالة البقع الصفراء في وقت قياسي.. نوري الدنيا بضحكتك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الابتسامة البيضاء المشرقة هي من أكثر السمات التي تمنح الثقة والجاذبية لأي شخص لكن مع مرور الوقت، قد تظهر البقع الصفراء على الأسنان نتيجة لعوامل عديدة مثل تناول المشروبات الداكنة، التدخين، أو حتى إهمال العناية بالفم إذا كنت تشعرين بالإحراج من ابتسامتك بسبب هذه البقع، فلا داعي للقلق، فهناك طرق طبيعية بسيطة وفعالة يمكنك استخدامها لتبييض أسنانك واستعادة إشراقتها وفي هذا المقال، نستعرض أفضل الطرق الطبيعية لإزالة البقع الصفراء من الأسنان وجعل ضحكتك أكثر إشراق.

صودا الخبز والليمون

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) هو أحد أفضل المكونات الطبيعية المستخدمة في تبييض الأسنان، فهو يعمل كمقشر لطيف يساعد على إزالة البقع السطحية عند مزجه مع الليمون الذي يحتوي على أحماض طبيعية، يمكنك تحقيق نتائج مبهرة.

الطريقة

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع عصير نصف ليمونة لتكوين عجينة ضعي العجينة على فرشاة أسنانك وافرشي بها أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم اشطفي فمك جيدا بالماء.

قشر الموز

يحتوي قشر الموز على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساهم في تبييض الأسنان عند فركها على سطح الأسنان.

الطريقة افركي الجزء الداخلي من قشرة الموز على أسنانك لمدة 2-3 دقائق، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالفرشاة كالمعتادكرري العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو طريقة طبيعية فعالة لتبييض الأسنان وتنظيف الفم، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات يساعد على تقليل تراكم البكتيريا التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان.

الطريقة

ضعي ملعقة من زيت جوز الهند في فمك وحركيها بين أسنانك لمدة 10-15 دقيقة، ثم ابصقيه واشطفي فمك بالماء الدافئ. استخدمي هذه الطريقة يوميا للحصول على أسنان أنصع بياضًا.

خل التفاح

خل التفاح هو مطهر طبيعي ويحتوي على أحماض خفيفة تساعد في إزالة البقع الصفراء من الأسنان لكن يجب استخدامه بحذر لأنه قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان إذا تم استخدامه بكثرة.

الطريقة