انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة تطلق تحذيرا مهما حول لمس الأسطح منعا للتعرض للعدوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا مهما إلى المواطنين بعدم لمس الأسطح ثم لمس الأنف أو الفم أو العين، وذلك لمنع انتقال العدوى ونصحت بتطهير اليد بشكل مستمر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى الحرص على نظافة الأسطح منعا لنقل العدوى، مشيرة إلى أن تطهير الأسطح يتم من خلال المنظفات التى تقوم بقتل البكتيريا والفيروسات .

وتابعت وزارة الصحة : يمكن أن يصاب الشخص بالفيروس إذا لمس شيئًا تعرَّض لعطس شخص مصاب بالفيروس أو لسعاله قبل دقائق ولكن المخالطة اللصيقة مع شخص مصاب بأحد هذه الفيروسات هي الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشارها ويشمل ذلك المصافحة أو الاقتراب بدرجة كافية لاستنشاق الفيروس الذي يخرج من الشخص بالسعال أو العطس.

ويساعد تلقي لقاحات كوفيد 19 والإنفلونزا على تقليل احتمالية الإصابة بهذه الفيروسات أو نشرها أوالإصابة بأعراض خطيرة أو الوفاة بسبب الأمراض الناتجة عنها، ويمكن تقليل خطر الإصابة بالفيروسات التي تُسبب نزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد 19 بطرق أخرى.