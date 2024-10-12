انت الأن تتابع خبر «من هنا ورايح مفيش كوافير»... مقشر طبيعي بالأعشاب لإزالة الجلد الميت في المنزل بمواد طبيعيه 100%.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العلاقه الشخصيه هي احدى اساسيات الحياه التي على الانسان يهتم بها جيدا وتعد عمليه تقشير الجلد هي من الخطوات المهمه لتجديد الجلد الميت بجلد حي نظيف ومشرق ولا ماء التي ايضا تهتم بها الفتيات والنساء خصوصا، حيث تعد هذه الخطوة من أولى الخطوات في روتين العناية بالبشرة، و يتألف المقشر من مكونات طبيعية تساعد في تنظيف البشرة من الشوائب، وتفتيح المسام، وتنعيم البشرة عن طريق إزالة الجلد الميت، وقد توصل العديد من الأطباء وأخصائيي العناية بالبشرة إلى أن أفضل المقشرات هي التي تصنع من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

استخدامات ملح البحر وزيت الزيتون

يتم صنع الخلطه للتقشير بملح البحر وزيت الزيتون باتباع الخطوات التالية:

1. علبة او اناء صغير.

2. نصف كوب ملح البحر.

3. نصف كوب صغير زيت زيتون.

4. ربع كوب زيوت عطرية.

5. بلل جسدك بالماء.

6. غسل الجسم بماء نظيفة.

7. ضع كريم بمرطب مناسب.

اهميه تجديد الجلد الميت بجلد حي

يوصي الأطباء باستخدام مقشر الجسم لإزالة الجلد الميت بسبب فوائده العديدة، خاصة مقشر الملح وزيت الزيتون، ومنها: