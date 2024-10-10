"وشك هيبرق وينور!".. خلطة منزلية بمكونات بسيطة هتخلصك من البقع الداكنة والتصبغات!!

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رياض - احمد صلاح - تُعد البقع الجلدية من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من السيدات، حيث تؤثر سلبًا على مظهر البشرة وثقتها بالنفس، وتُعتبر آثار الحبوب أحد الأسباب الرئيسية لظهور هذه البقع، بالإضافة إلى عوامل أخرى متعددة، ولهذا السبب، تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام وصفات طبيعية تهدف إلى تفتيح البشرة والتخلص من تلك البقع.

وصفة الفازلين والليمون

من بين الوصفات الطبيعية الأكثر فعالية تبرز وصفة الفازلين والليمون، فيُعرف الليمون بخصائصه المُفَتِّحة للبشرة، في حين يُساعد الفازلين في ترطيبها، وتتميز هذه الوصفة بكونها سهلة التحضير، حيث يمكن استخدام مكونات بسيطة متوفرة

في المنزل مثل:

عصير نصف ليمونة.

ملعقة متوسطة من الفازلين.

قطرات من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة

يُذاب الفازلين إما في الميكروويف أو على حمام مائي.

بعد ذلك، يُضاف عصير الليمون إلى الفازلين ويتم خلطهما جيدًا.

ثم تُضاف قطرات زيت الزيتون، وتُخلط المكونات حتى تتجانس.

ويُترك الخليط حتى يتماسك قليلاً.

طريقة الاستخدام

تُنظف البشرة جيدًا من الأوساخ والدهون.

بعد ذلك، تُجفف البشرة تمامًا.

يُوزع الخليط بلطف على الوجه ويُترك لمدة عشرين دقيقة.

وأخيرًا، يتم مسح الماسك بقطعة قماش مبللة، ثم يُشطف الوجه بالماء البارد.