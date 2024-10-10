انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفت كده بجد»...علامات لو ظهرت علي جلدك لازم فوراً انك تروح تكشف عند دكتور سكري لانه دليل علي ارتفاع مستوي السكر!!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك علامات يمكن ان تظهر لاشخاص باعمار مختلفه حتى اذا كان في عمر 16 ولكن اذا ظهرت هذه العالميه على الجلد بشكل عام فيجب وعلى الفور زياره طبيب مختص لانها تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم ولهذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا الالكتروني بوابه الزهراء اهم هذه العلامات.
- أعراض السكري التي تظهر على الجلد
- بقع داكنة:- تظهر تحت الرقبة والإبطين.
- الدمامل:- تكرار ظهور الدمامل بشكل متكرر.
- تصلب الجلد:- خاصة في منطقة الكتفين والصدر.
- زوائد جلدية:- تتكون في مناطق مثل الرقبة والصدر والإبطين والفخذ.
- التئام الجروح ببطء :- تأخر في شفاء الجروح.
- طفح جلدي أحمر:- يظهر أسفل الساق.
- جلد شمعي:- متصلب وسميك على ظهر الأيدي.
- نتوءات أرجوانية:- مثيرة للحكة على الجلد.
- أعراض جلدية تدل على ارتفاع ضغط الدم
- احمرار الوجه : قد يكون مصحوبًا بشعور بتنميل.
- تصلب الجلد:- يشير أيضًا إلى مشاكل صحية.
- صداع شديد:- يعتبر من الأعراض الشائعة.
- دوخة ودوار: يمكن أن ترافق ارتفاع الضغط.
- ألم في الصدر:- يجب تقييمه بسرعة.
- احمرار العين:- مع التهاب أو تجمعات دموية.
- عدم انتظام دقات القلب:- يدل على مشاكل صحية.
- نزيف الأنف:قد يحدث نتيجة ضغط الدم المرتفع.
- شعور بالتوتر والارتباك:-يعتبر أيضًا من العلامات المميزة.
إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب.
وفي الختام نتمنى أن نكون قدمنا لكم اهم العلامات التي يمكن ان تظهر في الجلد وتدل علي مرض السكر.