انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفت كده بجد»...علامات لو ظهرت علي جلدك لازم فوراً انك تروح تكشف عند دكتور سكري لانه دليل علي ارتفاع مستوي السكر!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك علامات يمكن ان تظهر لاشخاص باعمار مختلفه حتى اذا كان في عمر 16 ولكن اذا ظهرت هذه العالميه على الجلد بشكل عام فيجب وعلى الفور زياره طبيب مختص لانها تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم ولهذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا الالكتروني بوابه الزهراء اهم هذه العلامات.

أعراض السكري التي تظهر على الجلد

التي تظهر على الجلد بقع داكنة: - تظهر تحت الرقبة والإبطين.

تظهر تحت الرقبة والإبطين. الدمامل:- تكرار ظهور الدمامل بشكل متكرر.

تكرار ظهور الدمامل بشكل متكرر. تصلب الجلد:- خاصة في منطقة الكتفين والصدر.

خاصة في منطقة الكتفين والصدر. زوائد جلدية:- تتكون في مناطق مثل الرقبة والصدر والإبطين والفخذ.

تتكون في مناطق مثل الرقبة والصدر والإبطين والفخذ. التئام الجروح ببطء :- تأخر في شفاء الجروح.

تأخر في شفاء الجروح. طفح جلدي أحمر:- يظهر أسفل الساق.

يظهر أسفل الساق. جلد شمعي:- متصلب وسميك على ظهر الأيدي.

متصلب وسميك على ظهر الأيدي. نتوءات أرجوانية:- مثيرة للحكة على الجلد.

مثيرة للحكة على الجلد. أعراض جلدية تدل على ارتفاع ضغط الدم

تدل على ارتفاع ضغط الدم احمرار الوجه : قد يكون مصحوبًا بشعور بتنميل.

قد يكون مصحوبًا بشعور بتنميل. تصلب الجلد:- يشير أيضًا إلى مشاكل صحية.

يشير أيضًا إلى مشاكل صحية. صداع شديد:- يعتبر من الأعراض الشائعة.

يعتبر من الأعراض الشائعة. دوخة ودوار: ي مكن أن ترافق ارتفاع الضغط.

مكن أن ترافق ارتفاع الضغط. ألم في الصدر:- يجب تقييمه بسرعة.

يجب تقييمه بسرعة. احمرار العين:- مع التهاب أو تجمعات دموية.

مع التهاب أو تجمعات دموية. عدم انتظام دقات القلب:- يدل على مشاكل صحية.

يدل على مشاكل صحية. نزيف الأنف: قد يحدث نتيجة ضغط الدم المرتفع.

قد يحدث نتيجة ضغط الدم المرتفع. شعور بالتوتر والارتباك:- يعتبر أيضًا من العلامات المميزة.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب.