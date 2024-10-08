انت الأن تتابع خبر «بدون تكاليف حضري بنفسك»... كريم لبان الدكر بقوة الكولاجين الطبيعي هيشد بشرتك ويخفي التجاعيد!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك كولاجين لبان الذكر لشد البشرة واحد من أفضل الماسكات الفريدة التي يمكن تحضيرها في المنزل حيث يتيح لك إنشاء وصفة طبيعية مميزة تستعيد من خلالها رونق وجمال بشرتك.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

المكونات

3 ملعقة من مسحوق لبان الذكر.

2 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الكريم المرطب.

1 ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة عصير ليمون.

خطوات تحضير كريم لبان الدكر

يمكنك إعداد المكونات المذكورة ثم خلطها معًا حتى تحصلي على مزيج كريمي.

يجب أن تكون جميع المكونات متناسقة تماماً وخالية من أي تكتلات لكي يمكن استخدامها على البشرة.

بعد تحضير الخليط، سيكون جاهز للاستخدام بحيث يمكنكِ استخدام الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد ولون مشرق دائم.

طريقة أخرى لاستخدام كولاجين لبان الذكر

يمكنك تعزيز نضارة بشرتك وزيادة مستوى الكولاجين فيها عن طريق استخدام اللبان الذكر وخلطه مع كمية مناسبة من الماء ثم غلي المزيج على النار.

يجب تصفية منقوع لبان الذكر بعد تركه لمدة 12 ساعة ويستخدم هذا المنقوع على الوجه مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

حيث يساعد في القضاء على التجاعيد تمامًا عند تكرار استخدامه على البشرة.

من الأفضل استخدام منقوع لبان الذكر بانتظام للحفاظ على حيوية وجمال البشرة.

مما يساعدها على الاحتفاظ بشبابها ونضارتها ويعزز نسيج الجلد بالعناصر الغذائية اللازمة لتظل في حالة صحية ومشرقة.

هناك طريقة أخرى لتفتيح البشرة والجسم