انت الأن تتابع خبر "معجزة في مطبخك!"..عشبة سماوية تحطم الحصوات، تخفض السكر التراكمي، تُطهّر الكبد وتُقوّي الكلى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتعتبر الكزبرة من الاعشاب التى تتواجد فى كثير من البيوت المصرية، حيث أنها تعد من التوابل التي يتم استخدامها فى كثير من الأكلات فى جميع دول العالم، كما أن الكزبرة تتميز بفوائدها الصحية والعلاجية، حيث أنها تحتوى على زيت عطري يستخدم كدواء ومنكه فى نفس الوقت مثل عشبة الكمون والكراوية، كما أكدت بعض المصادر الصحية قدرة الكزبرة الفائق على تنقية الجسم من السموم، مما يساعد على الحماية من الأمراض.

الدور الذي تقوم به الكزبرة فى تنظيف أعضاء الجسم الداخلية

عشبة الكزبرة تعتبر من النباتات التى لها فاعلية قوية فى تنظيف الكبد وإزالة الدهون المتراكمة عليه، كما أنها تساعد فى تحسين صحه الكلى والحماية من تكوين الحصوات، بالإضافة أنها تساهم فى ضبط معدلة مستوى السكر في الدم، وذلك يتم من خلال تناول مشروب الكزبرة لعدة أيام متتالية حتى يظهر تأثيرها الإيجابي على صحة الجسم، ويتم تجهيز المشروب عن طريق غلى حزمة من الكزبرة الطازجة مع 2 كوب من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقه، وبعد أن يبرد المشروب نقوم بتصفيته، وتناوله على مدار اليوم.

طريقة أخرى للاستمتاع بمشروع الكزبرة.