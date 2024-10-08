انت الأن تتابع خبر بديل الكيراتين لفرد الشعر .. طريقة عمل ماسك الموز لشعر صحي وناعم وطويل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك الموز من أنواع الماسكات المفيدة بشكل كبير للشعر نظرًا لاحتواء الموز على عدد كبير من العناصر الغذائية الهامة، حيث أنه يسهم في زيادة قوة الشعر وإطالته في فترة قصيرة والحفاظ كذلك على نعومته وحل الكثير من المشكلات الخاصة بالشعر دون الحاجة لاستخدام أي عناصر كيماوية ضارة.

طريقة عمل ماسك الموز لفرد وتطويل الشعر

توجد العديد من الماسكات التي يدخل فيها الموز كمكون رئيسي لحل مشكلات الشعر، وجميع هذه الوصفات سهلة للغاية وتتمكن أي سيدة من تحضيرها في المنزل دون بذل أي جهد زائد.

ماسك الموز مع زيت جوز الهند

من المعروف عن زيت جوز الهند أنه يساعد في زيادة لمعان الشعر وجعله ناعم وبهذا فإن إضافته مع الموز تحدث تغييرًا جذريًا.

مكونات الوصفة

حبتان موز.

ملعقتان كبيرتان زيت جوز هند.

طريقة التحضير

هرس الموز في وعاء حجمه مناسب ومن ثم إضافة زيت جوز الهند إليه ومزجه جيدًا.

غسل الشعر جيدًا وتجفيفه من أي مياه به وتطبيق الماسك عليه من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

اتركي القناع على الشعر لمدة 20 دقيقة وبعدها اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق.

ماسك الموز مع جل الصبار

جل الصبار من المكونات المميزة التي يتم إضافتها إلى الموز لصنع ماسك رائع نظرًا لأن جل الصيار يحد من سقوط الشعر وبالتالي فإنه يساعد في إطالة الشعر في وقت قياسي.

مكونات الوصفة

ورقة صبار.

حبتان موز.

طريقة تحضير الوصفة