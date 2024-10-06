انت الأن تتابع خبر لتجنب تساقطه.. كم مرة يجب أن تغسل شعرك في الأسبوع؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفقد الإنسان ما بين 50 و100 شعرة يوميًا بشكل طبيعي، ويعاد نمو الشعر الجديد بدلاً منها، ومع ذلك، في بعض الأوقات قد يصبح تساقط الشعر أكثر من المعتاد، مما يثير القلق، وعلى الرغم من أن تساقط الشعر نادرًا ما يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة، إلا أنه قد يؤثر نفسيًا على الشخص.

تساقط الشعر

وفقًا لما ذكره خبير الصحة الجلدية الدكتور أمير خان، في تقرير نشره موقع صحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن الطريقة التي نعتني بها بشعرنا قد تكون سببًا لتساقطه، وأشار خان إلى أن الإنسان يمتلك حوالي 100 ألف شعرة على رأسه، وفقدان ما بين 50 و100 شعرة يوميًا هو أمر طبيعي، لكن في بعض الحالات يمكن أن يكون تساقط الشعر مرهقًا نفسيًا.

وأوضح الدكتور خان أن العلامات التي يجب الانتباه لها تشمل انحسار الخط الشعري، وجود بقع صلعاء، الحكة، والتهاب فروة الرأس، إذ يمكن أن تكون هذه العلامات دليلاً على فقدان كمية أكبر من الشعر الطبيعي.

غسل الشعر