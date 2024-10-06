انت الأن تتابع خبر «جننيهم بجمال خطوتك..!!» مقشر رهيب لازاله التشققات من القدمين وتنعيم وازاله الجلد الميت.. هتبقى بيضاء قشطه..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر تشققات القدمين من المشكلات الشائعة التي تؤثر على جمال الأقدام وصحتها، تتسبب العوامل البيئية، مثل الجفاف، والطقس البارد، وارتداء الأحذية غير المناسبة، في ظهور هذه التشققات، ولحسن الحظ، يمكن استخدام مقشر الملح كوسيلة فعالة للتخلص منها، في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير واستخدام مقشر الملح الرهيب.
مكونات وطريقة تحضير مقشر الملح
- ملح البحر: 1 كوب
- زيت جوز الهند أو زيت الزيتون: 1/2 كوب
- سكر بني: 1/2 كوب (اختياري، لمزيد من الحبيبات)
- زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو النعناع): بضع قطرات (اختياري، لإضفاء رائحة عطرة)
- في وعاء، ضع ملح البحر والسكر البني (إذا كنت تستخدمه) واخلطهما جيدا.
- أضف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون واستمر في الخلط حتى تتكون لديك عجينة متجانسة.
- إذا كنت ترغب في إضافة رائحة، أضف بضع قطرات من الزيت العطري واخلط مرة أخرى.
طريقة الاستخدام
- قبل استخدام المقشر، يفضل نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة، يمكنك إضافة قليل من ملح البحر أو بعض الزيوت العطرية إلى الماء لتعزيز تأثير النقع.
- بعد نقع القدمين، قم بتجفيفهما برفق.
- ضع المقشر على القدمين، مع التركيز على المناطق المتشققة والخشنة، استخدم حركات دائرية لتدليك البشرة بلطف.
- بعد الفرك اشطف قدميك جيدا بالماء الدافئ للتخلص من بقايا المقشر.
- جفف القدمين برفق ثم استخدم مرطب قوي، مثل كريم القدمين أو زبدة الشيا، لتدليل البشرة.
- للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام المقشر مرة واحدة أسبوعيا.
- كن حذرا أثناء الفرك، خاصة إذا كانت تشققات القدمين عميقة، لتجنب أي إصابات.
- يفضل استخدام مرطبات تحتوي على مكونات مثل اليوريا أو حمض الساليسيليك لتحسين فعالية الترطيب.
- يعد مقشر الملح الرهيب خيارا طبيعيا وفعالا للتخلص من تشققات القدمين وتحسين صحة البشرة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، يمكنك الاستمتاع بقدمين ناعمتين وجميلتين، اجعل هذه العناية جزءا من روتينك الأسبوعي واستمتع بالنتائج.