انت الأن تتابع خبر «جننيهم بجمال خطوتك..!!» مقشر رهيب لازاله التشققات من القدمين وتنعيم وازاله الجلد الميت.. هتبقى بيضاء قشطه..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تشققات القدمين من المشكلات الشائعة التي تؤثر على جمال الأقدام وصحتها، تتسبب العوامل البيئية، مثل الجفاف، والطقس البارد، وارتداء الأحذية غير المناسبة، في ظهور هذه التشققات، ولحسن الحظ، يمكن استخدام مقشر الملح كوسيلة فعالة للتخلص منها، في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير واستخدام مقشر الملح الرهيب.

مكونات وطريقة تحضير مقشر الملح

ملح البحر: 1 كوب

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون: 1/2 كوب

سكر بني: 1/2 كوب (اختياري، لمزيد من الحبيبات)

زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو النعناع): بضع قطرات (اختياري، لإضفاء رائحة عطرة)

في وعاء، ضع ملح البحر والسكر البني (إذا كنت تستخدمه) واخلطهما جيدا.

أضف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون واستمر في الخلط حتى تتكون لديك عجينة متجانسة.

إذا كنت ترغب في إضافة رائحة، أضف بضع قطرات من الزيت العطري واخلط مرة أخرى.

طريقة الاستخدام