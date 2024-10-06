انت الأن تتابع خبر تفتيح بسرعه الصاروخ..!! كريم الكركدية العبقري لتبييض وتفتيح البشرة السمراء وازالة التصبغات وتوحيد اللون.. هتشوفي النتيجة بعد اول استخدام..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكركديه من النباتات الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية والجمالية، وقد اكتسب شهرة واسعة في مجال العناية بالبشرة، يستخدم كريم الكركديه كعلاج فعال لتفتيح البشرة وتحسين مظهرها العام.

فوائد الكركديه للبشرة

يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد في توحيد لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.

يعزز الكركديه إنتاج الكولاجين، مما يساعد في شد البشرة وتقليل التجاعيد.

يعمل الكركديه على ترطيب البشرة بعمق، مما يمنحها مظهرا صحيا وناعما.

يمتاز الكركديه بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

طريقة تحضير كريم الكركديه

2 ملعقة كبيرة من زهور الكركديه المجففة.

1/2 كوب من الماء.

1ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز (اختياري).

1 ملعقة صغيرة من العسل.

قم بنقع زهور الكركديه في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، صف السائل للحصول على مغلي الكركديه.

امزج مغلي الكركديه مع زيت جوز الهند والعسل حتى تحصل على قوام كريمي.

يمكن تخزين الكريم في وعاء زجاجي محكم في الثلاجة.

قبل استخدام الكريم، تأكدي من تنظيف البشرة جيدا.

ضعي الكريم على وجهك والرقبة مع تدليك لطيف لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الكريم على البشرة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

يفضل استخدام الكريم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

يفضل إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام.